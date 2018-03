AVEC em parceria com hemocentro colhe amostras de acadêmicos para doação de medula óssea

Na noite da última terça-feira, 27, oito funcionárias do Hemocentro de Vilhena estiveram no Campus Liliana Gonzaga da Faculdade AVEC para inscrever e realizar a coleta de amostra de sangue para o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME).

O cadastro serve para oferecer um banco com doadores às pessoas que, por alguma doença, precisem de transplante de medula óssea. No total 66 acadêmicos e funcionários da Faculdade fizeram seu cadastro e colheram amostra sanguínea.

Após inscritos no REDOME os candidatos a doares ficam cadastrados até os 60 anos de idade. Conforme a necessidade, os doadores são contactados pelo REDOME para realizar mais exames para verificação da aptidão para doação e são encaminhados para coleta.

Os interessados em se inscrever no cadastro, podem ir até o Hemocentro de Vilhena, que fica na Avenida Jô Sato, ao lado do Hospital Regional, no horário das 7h00 às 12h40, de segunda à sexta, porém às quarta-feira o hemocentro fica aberto das 07h00 às 18h00.

PARCERIA DE SANGUE

A Faculdade AVEC, através do diretor acadêmico, professor Marcos Roberto Pinto, salientou que a parceria com o Hemocentro de continuar e se ampliará, “estamos abrindo as portas para que hemocentro possa sempre que necessitar, buscar doares tanto de medula óssea como de sangue entre nossos acadêmicos. É um gesto de amor ao próximo, mesmo que facultativo, acredito que muitos acadêmicos irão se dispor à doação em outras oportunidades”, disse Marcos Roberto.

Ainda segundo a direção da Faculdade, novas visitas serão agendadas esse ano, conforme a possibilidade do hemocentro.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação