CEREJEIRAS: Vereador preocupado com abandono das vias pede ao prefeito que tome providências

O vereador Valdecir Sapata Jordão (PSB), em sessão ordinária, no último dia 26, chamou a atenção do prefeito Airton Gomes (PP), quanto ao abandono que se encontra as vias urbanas do município de Cerejeiras.

Sapata, elaborou um documento com indicação número 019/2018-CMC. No pedido o vereador pede ao prefeito que dê a devida atenção que a comunidade merece, pois está cada vez mais difícil trafegar pelas ruas e avenidas da cidade.

“O executivo tem que sair da inércia e ordenar ao secretario de obras que faça pelo menos um paliativo nas vias para dar o mínimo de condições ao povo de trafegar sem ficar atolado ou quebrar o veículo em via pública, mas não fazer porcaria, tipo tapar buracos das ruas e avenidas que são asfaltadas com terra, mas sim com massa asfáltica”, disse o parlamentar.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia