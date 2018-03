Prefeita de Chupinguaia troca “PV” por “DEM” e afirma que continua com apoio da maioria dos vereadores

Na manhã deste sábado, 31, a redação do Extra de Rondônia em contato via telefone com a prefeita de Chupinguaia Sheila Mosso, confirmou que trocou o Partido Verde (PV) do deputado estadual Luizinho Goebel, pelo Democratas (DEM) do deputado federal Marcos Rogério.

De acordo com Sheila, recebeu o convite de Marcos Rogério para se filiar a sigla, tendo analisado a proposta viu que seria melhor para ela e seu município, já que o deputado federal destinou diversas emendas que somadas passam de R$ 4 milhões, e diversas outras estão encaminhadas.

Sheila disse que mesmo tendo trocado de partido, não mudou nada quanto a seu apoio na Câmara de vereadores, e o apoio do deputado Luizinho Goebel, que entendeu sua postura, pois teria conversado com ele antes de tomar a decisão.

A prefeita não confirma, mas também não nega que é candidata à reeleição em Chupinguaia. Porém, nega pretensões que não seja outro cargo, a não ser continuar desenvolvendo seu trabalho a frente do município.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra/Arquivo