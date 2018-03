Técnica de enfermagem perde o baço após sofrer queda de moto causada por buraco na BR-364

O acidente ocorreu no fim da manhã deste sábado, 31, na BR-364, próximo a comunidade São Lourenço, a cerca de 60 km de Vilhena, sentido Porto Velho.

Segundo relatos do condutor de uma motocicleta Honda Biz, identificado como Robson da Silva Sene, de 31 anos, que é morador da cidade de Cerejeiras e viajava com sua esposa, Izabel Cristina da Silva, de 35 anos, para Chupinguaia, após bater em um bucaco, ele acabou perdendo o controle da direção e sofrendo uma queda.

Robson sofreu diversas escoriações pelo corpo além de cortes profundos nos joelhos e cotovelos. Já Izabel além de escoriações, devido ter sido arremessada contra o meio-fio, se queixava de fortes dores nas costelas.

O casal foi socorrido por um caminhoneiro até o Frigorífico JBS de Vilhena e seguidamente conduzido ao Hospital Regional por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, onde foi confirmado que Izabel havia sofrido uma perfuração no fígado e teve que realizar um procedimento cirúrgico para a retirada do baço.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia