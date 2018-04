Atoleiro deixa moradores da área rural de Pimenteiras ilhados

Na manhã deste domingo, 1, a redação do Extra de Rondônia recebeu fotos de sitiantes da linha 11 da terceira para quarta eixo, no travessão, onde relatam que estão completamente ilhados na área rural do município de Pimenteiras.

Nessa parte da estrada tem um enorme atoleiro e estava passando apenas picapes traçadas, agora nenhum tipo de veículo trefega pelo local.

Estudantes estão fora da sala de aula, pois os ônibus não chegam às bases para transporta-los, o caminhão leiteiro não está chegando aos locais de coleta, ou seja, os agricultores estão ilhados em suas propriedades e não podem escoar a produção por falta de estradas trafegáveis.

Entretanto, os agricultores pedem a quem for de responsabilidade “que olhe para o homem do campo com mais respeito, pois diversos alimentos que está a mesa de muitos, saíram do trabalho sofrido do dia a dia dos sitiantes”, ressaltou um morador.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta