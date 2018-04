Coloradense faz campanha e distribui 200 caixas de chocolates a crianças carentes

Este é o 4º ano que Alynne Guereiro, moradora do município de Colorado do Oeste, idealiza a campanha “Adote uma Criança Nessa Páscoa”. Ela contou com o apoio do “Tiro de Guerra” (TG), do grupo de palhaços “Trupe Monito” e da Polícia Militar (PM).

A ajuda maior veio dos comerciantes, que doaram para que a campanha alcançasse o sucesso desejado dos organizadores. Com isso, foram arrecadadas 200 caixas de chocolates.

Na manhã de sábado, 31, Alynne e amigos percorreram quatro bairros da cidade, sendo: Marcos Donadon, Santa Luzia, Cruzeiro e Mutirão, onde foram distribuídas as 200 caixas de chocolates as crianças carentes.

De acordo com Alynne, “é muito gratificante poder ver o sorriso estampado no rosto de uma criança ao ganhar uma de caixa de chocolate, pois pra ela é muito mais que uma simples lembrança, é saber que aquele sorriso é verdadeiro e sincero,” disse a idealizadora do projeto.

>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Alynne Guerreiro