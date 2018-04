Ex-deputado federal de Rondônia morre em acidente na BR-319; caseiro que estava no veículo sobreviveu

O acidente que resultou na morte do ex-deputado federal Agnaldo Muniz aconteceu no final da tarde deste domingo, 1, na BR-319, altura do KM 20, após a ponte do Rio Madeira, próximo a capital Porto Velho.

O ex-parlamentar dirigia uma caminhonete Chevrolet S-10 com placas de Cacoal, quando aquaplanou. Com isso, acabou perdendo o controle de direção, saiu da pista e capotou por varias vezes.

O ex-deputado morreu no local. Já Valdecir Aparecido Pedroso de Pontes, de 55 anos, que é caseiro no sítio da vítima, sofreu alguns ferimetnos e foi socorrido ao pronto-socorro do Hospital João Paulo II de Porto Velho.

A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Rede Social