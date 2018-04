Ex-deputado federal de Rondônia morre em acidente na BR-319

O acidente que resultou na morte do ex-deputado federal Agnaldo Muniz aconteceu no final da tarde deste domingo, 1, na BR-319, altura do KM 20, após a ponte do Rio Madeira, próximo a capital Porto Velho.

O ex-parlamentar estava a bordo de uma caminhonete Chevrolet S-10 com placas de Cacoal. Ainda não há informaçoes de outros feridos. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal está a caminho do local.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Rede Social