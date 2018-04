Extra vence Band/Vilhena e se reabilita no campeonato “Amigos da Imprensa”

A terceira rodada da 3ª Copa Amigos da Imprensa aconteceu na tarde deste sábado, 31, no ginásio Jorge Teixeira de Oliveira, em Vilhena.

O primeiro confronto iniciou às 16h00 entre a equipe do Vilhena Notícias/Rede TV e Folha do Sul. A equipe do Vilhena Notícias ficou com a vitória por W.O., já que o Folha do Sul não se apresentou em quadra.

O segundo duelo aconteceu ás 17h00, entre o time do Extra e Band/Vilhena. Na primeira etapa Extra abre o placar, mas, um minuto depois a Band empata o jogo. Aos 10´a Band volta a balançar a rede, e no final da primeira etapa, Extra empata o placar.

Na volta do intervalo Extra abriu o placar novamente, e na sequencia a equipe aproveito os erros de passes do adversário, abrindo mais cinco gols de vantagem. Aos 14´ a equipe da Band reagiu e descontou com dois gols, mas o Extra ampliou mais um gol, encerrando a partida em 8 a 4.

A última partida marcada às 18h00, ficou entre a equipe da Câmara e a Semec reforçado com jogadores da SAAE. No início a equipe da Câmara balança a rede, mas em seguida Semec deixa tudo igual. Em jogo bem disputado, as duas equipes buscavam o gol. A Câmara abriu o placar novamente com Eder e na sequencia Maycon fecha o primeiro tempo em 3 a 1.

Na segunda etapa a equipe da Câmara entra motivada em quadra em busca de mais gols e não demorou em fazer o quarto gol. Com poucas opções no banco de reserva a Semec descontou o placar. Não demorou muito para o time da Câmara ampliar mais um com Mariel e na sequencia Semec desconta novamente em 5 a 3.

A equipe da Semec começava a perder ritmo de jogo e a equipe da Câmara forte nas jogadas de contra-ataque abriu mais três de vantagem, terminando o placar em 8 a 3

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Nano Labajos