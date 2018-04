Guajará bate o VEC por 2 a 0 e assume a liderança do returno

O Guajará venceu na tarde deste domingo, 1, o VEC por 2 a 0 no estádio João Saldanha, em Guajará-Mirim, em jogo que fechou a primeira rodada do segundo turno do Campeonato Rondoniense Loterias Caixa 2018.

Atuando em casa, o Guajará iniciou a partida pressionando o adversário. Aos 30’, Dadai abriu o placar para os donos da casa. Na volta do intervalo, o atacante Jaiminho fez o segundo, aos oito minutos.

Com o resultado, o Guajará divide a liderança do segundo turno do Estadual juntamente com o Rondoniense e Real Ariquemes, com três pontos. Por ter melhor saldo de gols, o Glorioso fica à frente dos adversários.

Na próxima rodada, o Guajará enfrenta no domingo (08/04) o Genus no estádio João Saldanha, em Guajará-Mirim. Já o VEC recebe na quinta-feira (05/04) o Real Ariquemes no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

Ficha Técnica

Guajará 2 x 0 VEC

Local: estádio João Saldanha (em Guajará-Mirim);

Data: 01/04/2018 (domingo);

Árbitro: Mário Roberto da Costa;

Assistentes: Reginaldo Alves Melo e Francisco Erismar Ferreira; 4º árbitro; Thiago Brasil do Carmo;

Gols: Dadai aos 30 do 1º tempo; e Jaiminho aos 8′ do 2º tempo;

Cartões amarelos: Tanaka e Thiago (Guajará);

Guajará

Júnior; Tenório, Diego Noberto, Thierry e Lucas Real; Bibio, Peixe e Marcos Bahia (Thiago); Jaiminho, Wellington e Dadai (Tanaka). Técnico: Tinho Damasceno.

VEC

Railson; Jair, Jorge, Júnior e Adelson; Regito, Ugo, Robinho (David) e Renanzinho; Igor (Thiaguinho) e Figurinha. Técnico: Geovanny Siqueira.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida