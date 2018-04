Guajará recebe o VEC neste domingo

O Guajará recebe neste domingo, 1, a partir das 16 horas (horário de Rondônia), o VEC no estádio João Saldanha, em Guajará-Mirim, em duelo que fecha a primeira rodada do segundo turno do Campeonato Rondoniense Loterias Caixa 2018.

No primeiro turno do Estadual, o Guajará fechou sua participação na última colocação com cinco pontos, enquanto que o VEC ficou com a quarta posição com nove pontos.

Do lado do Guajará, o técnico Tinho Damasceno não poderá contar com o meia Tatico, que foi punido pelo TJD-RO (Tribunal de Justiça Desportiva de Rondônia) com quatro jogos de suspensão. Sem mistério, o técnico Tinho Damasceno definiu o Glorioso com três atacantes para o duelo deste domingo.

Já do lado do VEC, o técnico Geovanny Siqueira deve mandar a campo a mesma formação que venceu o Guajará no último final de semana em Vilhena.

Ficha Técnica

Guajará x VEC

Local: estádio João Saldanha (em Guajará-Mirim);

Data: 01/04/2018 (domingo);

Horário: 16 horas (horário de Rondônia);

Árbitro: Mário Roberto da Costa;

Assistentes: Reginaldo Alves Melo e Francisco Erismar Ferreira; 4º árbitro; Thiago Brasil do Carmo;

Guajará

Júnior; Tenório, Diego Noberto, Thierry e Bibio; Peixe, Marcos Bahia e Lucas Real; Jaiminho, Wellington e Dadai. Técnico: Tinho Damasceno.

VEC

Raílson; Jair, Rafael Carioca, Túlio e Adelson; Junior Porto, Ugo, Robinho e Thiaguinho; Marco Aurélio e Figurinha. Técnico: Geovanny Siqueira.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida