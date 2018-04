Sob muita chuva, Barcelona e Ji-Paraná ficam no 1 a 1 no Portal da Amazônia

O Barcelona ficou no empate na noite deste sábado, 31, com o Ji-Paraná em 1 a 1 em jogo disputado sob chuva e gramado encharcado, no estádio Arnaldo Lopes Martins (Portal da Amazônia), em Vilhena, na estreia do returno no Campeonato Rondoniense Loterias Caixa 2018.

Os gols da partida foram marcados na segunda etapa do jogo. O Ji-Paraná abriu o placar aos 25 com Vinicius Conceição e o Zagueiro Fernando deixou tudo igual para o time da casa.

Na próxima rodada o Índio do Norte enfrenta o Rondoniense, no sábado, 07, no estádio Aluízio Ferreira , em Porto Velho. Já o Galo da BR encara o Vilhenense no mesmo dia, no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

O jogo – A partida iniciou com cautela de ambas as equipes. Mas logo o time da casa começou a aparecer com um contra-ataque, mas sem êxito na finalização.

Aos 24´ Calado cobra a falta no segundo poste. Junior Gaúcho cabeceia, mas a bola passa por cima do gol. A resposta do Ji-Paraná veio aos 39´ com um chute de Araújo na entrada da área, mas o goleiro Douglas defendeu.

Na volta do intervalo, ambas as equipes criavam poucas chances. O campo encharcado impedia finalizar as jogadas para as duas equipes.

Aos 25´ Junior Felício puxa contra-ataque pelo lado direito e cruza para Araújo na entrada da área. O camisa 92 chuta, o goleiro espalma, mas a bola sobra nos pés de Vinicius e abre o placar para o time visitante.

Aos 46´ Kaka cobra escanteio pela esquerda, Fernando cabeceia e empata o placar para Barcelona.

Ficha técnica

Barcelona 1 Ji-Paraná 1

Barcelona

Douglas, Fernando, Bertozzi, Junior Gaúcho Jefinho, Kaka , Jonilson, Jadson;

Dourado, Andre e Calado. Técnico: Tiago Batizoco

Ji-Paraná

Roger Paranhos, Paulo Luna, Helbert, Maranhão, Nick, Junior Felício, Ari Messi;

Marcelão, Tião Bahia, Araújo e Walker. Técnico: Nelson Colombini Filho

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Fotos: Extra de Rondônia