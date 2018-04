Bandidos tentam assaltar jovem e acabam feridos a pauladas

O fato ocorreu na madrugada de sexta-feira, 30, na Avenida Genival Nunes, no Bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, um jovem de 18 anos, relatou que estava caminhando em direção a Praça do Mensageiro, quando dois suspeitos armados com facas o abordaram, exigindo que entregasse sua bolsa.

O jovem, que se negou às exigências dos meliantes, se apossou de um pedaço de madeira e desferiu pauladas nos marginais, lesionando ambos.

Após render os infratores, o jovem acionou a Polícia Militar, que conduziu os agentes até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para as providências cabíveis.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração