“CIDADE URGENTE”: novo programa comandado por Isach Laurentino estreia hoje na Band

Estreia nesta segunda-feira, 02 de abril, na TV Meridional de Vilhena, afiliada da Rede Bandeirantes de Televisão (Band) o programa “Cidade Urgente”.

O programa irá ao ar de segunda a sexta-feira, as 19h20, sempre ao vivo, e será comandado pelo apresentador Isach Laurentino, que atua há mais 20 anos com reportagens policiais.

A atração abordará assuntos policiais, políticos, denúncias, reclamações e entrevistas com autoridades e especialistas, além de contar com a participação dos internautas em tempo real através do Facebook.

O novo programa trará também um quadro intitulado como “Crime Brutal” que busca reconstituir o ocorrido e esclarecer os fatos a população.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia