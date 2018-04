Confira quem marcou presença na 11ª edição do “Baile do Patrão” em Cerejeiras

No último sábado, 31, aconteceu a 11ª edição do “Baile do Patrão” no Espaço e Eventos Rodrigues em Cerejeiras.

O Baile que já se tornou tradição em todo o Cone Sul do Estado é organizado pelo DJ Samuka que há todos os anos busca inovar e trazer o que a de melhor para a atração.

Nesta edição a festa contou com os shows de Josimar Santos e Pião da Viola, o cantor sertanejo Zum e o Trio Sistema Bruto e banda. Além de apresentar uma mega estrutura composta por praça de alimentação e super tendas. Neste ano houve a participação de cerca de 1800 pessoas. O evento teve o apoio dos bombeiros civis vindo da cidade de Vilhena

O Extra de Rondônia marcou presença e clicou os melhores momentos da festa. Confira.

>>>>>>>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>>>>>>>>>

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia