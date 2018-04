Jovem sai para trabalhar e desaparece em Vilhena

Cleisom Lucas Veronei de Oliveira, de 22 anos, morador de Vilhena, está desaparecido desde a última quinta-feira, 29, quando saiu de casa para trabalhar e não deu mais notícias.

Segundo a mãe do jovem, que falou com a reportagem do site, Cleisom saiu de casa por voltas da 20h00, afirmando que no sábado até às 12h00 estaria de volta, no entanto, não apareceu.

Lucas alegou para a esposa que iria com o patrão até a cidade de Cabixi para desmontar um barracão, porém, seu chefe, que também está preocupado com o desaparecimento do funcionário, alegou que não havia combinado tal serviço com o mesmo.

Ainda segundo a mãe de Cleiton, o jovem nunca cometeu tal feito e que não é de frequentar festa e consumir bebidas alcoólicas.

Quem tiver alguma informação que leve ao paradeiro do jovem, pode entrar em contato diretamente com a família pelo telefone (69)999152975, ou com a Polícia Civil, pois o caso já foi registrado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo da Família