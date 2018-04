Vilhenense anuncia seletivas para categorias de base, jovens de 13 a 20 anos serão avaliados

A diretoria do Vilhenense Esportivo Clube, mais novo integrante do futebol profissional de Rondônia e que recentemente foi campeão simbólico do 1º turno do Estadual, anunciou que irá selecionar garotos para a formação de equipes de base.

A ideia de formar atletas é um dos principais conceitos da presidência para o futuro do clube.

No momento, 3 das principais categorias de base do futebol serão montadas. As duas primeiras, Sub-13 (2005/2006) e Sub-15 (2003/2004) serão comandadas pelo atual preparador físico do clube, o experiente Luiz Vidal e pelo treinador de goleiros, Gilson Santana. A categoria mais avançada, Sub-20 (1999-2000 e 2001) terá como comandante, William Floriano, auxiliar técnico do clube.

SUB-13 e SUB 15

Os interessados, de Vilhena e região, para essas duas categorias, devem entrar em contato com o clube através do telefone: 9-8459-7785 (WhatsApp). Através deste número será agendada as datas de encontro e seleção os garotos.

Os campeonatos para essas modalidades Sub-15 (Infanto Juvenil) e Sub-13 (Infantil), serão disputados entre os dias 7 a 12 de julho de 2018 nas cidades de Vilhena e Cerejeiras. As delegações terão direito a hospedagem e alimentação (café, almoço e janta) para 22 pessoas do clube.

SUB-20

Essa seletiva será para garotos nascidos nos anos: 1999-2000 e 2001. O atual Auxiliar Técnico William Floriano está a frente do projeto e prepara uma seletiva para o próximo dia 30 (abril).

Interessados devem procurar o Centro de Treinamento do Clube (Antigo Clube Embratel), a partir de amanhã (Terça-feira, 03 de abril) durante o horário comercial para preencherem a ficha de inscrição. Maiores informações podem ser obtidas através do telefone; 9 9361 7854.

Essa categoria, onde os atletas ainda podem fazer parte do Sub-23, numa possível disputa da Série B do Rondoniense.

Texto: Assessoria

Foto: Assessoria