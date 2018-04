Vilhenense perde R$ 2 mil em golpe aplicado via ligações telefônicas

Foi registrado na manhã de sexta-feira, 30, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena, um boletim de ocorrência, onde um homem informou ter sido vítima de um golpe de estelionato.

A vítima, de 23 anos, relatou que recebeu um telefonema de uma pessoa que se identificou como representante da operadora “Oi”, lhe afirmando que ele teria ganhado o valor de R$ 10 mil, referente a uma promoção da operadora. Porém o golpista falou para vítima, que para o recebimento do referido valor, este teria que realizar uma transferência no valor de R$ 2 mil, para uma conta particular.

Após realizar três transferências para a conta do estelionatário, totalizando o valor pedido e não receber o valor combinado, a vítima percebeu que tudo não passou de um golpe e decidiu procurar a polícia.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa