Visite o “Picanha na Chapa” e confira as promoções; o restaurante agora conta com novo espaço para seus clientes

Durante a primeira semana do mês de abril o restaurante “Picanha na Chapa” estará com uma super promoção, de segunda a quinta-feira ao adquirir uma picanha grande, você pagará o valor de uma média. Além da promoção, o restaurante oferecerá serviço de entrega, atendendo pelos telefones 3322-1945 e 98165-4646.

E não para por aí, o restaurante está servindo tambaqui frito inteiro e prancha de tambaqui sem espinha grelhada ou à milanesa.

E as novidades continuam, o “Picanha” agora conta com um novo espaço no segundo piso composto por mesas de bilhar, bar exclusivo, variedades em pratos, porções, palco para música ao vivo e aquela cerveja gelada.

O restaurante oferece também música ao vivo para seus clientes todas as sextas.

Não perca tempo e vá conferir, o “Picanha na Chapa” está localizado na Rua Domingos Linhares, Centro de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação