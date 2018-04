Voggue Models realiza coquetel de apresentação das candidatas a “Musa do VEC” e “Miss Plus Size”

Nesta terça-feira, 03, acontece o coquetel de lançamento da “Musa do VEC 2018” e da “Miss Plus Size” com a apresentação de 30 garotas que concorrerão aos títulos. O evento ocorrerá no espaço de festa do Hotel Luiz Eduardo Rover, em Vilhena.

A seleção é realizada pela agência de modelos Voggue Models e o concurso oficial para a escolha das jovens acontecerá no próximo dia, 28 de abril, na Casa da Amizade.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa