CEREJEIRAS: nesta quarta-feira governo e prefeitura entregam 240 títulos urbanos

O governo de Rondônia em parceria com a prefeitura de Cerejeiras fará nesta quarta-feira (4) a solenidade de entrega de 240 títulos urbanos as famílias beneficiadas pelo programa estadual e social de regularização fundiária urbana “Título Já”.

O evento ocorrerá às 8h30, no Barracão do Raul Tesser, na Feira Municipal, localizado na rua Rio de Janeiro, em Cerejeiras.

De acordo com a superintendente Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat), Iaf Azamor, o programa estadual Título Já chegou em Cerejeiras em abril de 2017 por meio da emenda parlamentar do deputado estadual Edson Martins, no valor de $ 115 mil, para beneficiar mais de 2.300 lotes urbanos, nos bairros Maranata, Jose de Anchieta e Floresta.

O Título Já é um programa social do governo de Rondônia, realizado em parceria com as prefeituras municipais, Tribunal de Justiça e Associação dos Notários e Registradores do Estado de Rondônia (Anoreg), que juntos estão realizando o sonho do título definitivo, dando segurança jurídica a quem é dono de fato do seu lote, mas não tinha esse direito assegurado no papel.

Autor e foto: Assessoria