Condutor de picape invade preferencial e deixa motociclista ferida

O acidente ocorreu por volta das 09h30 desta terça-feira, 03, no cruzamento das Avenidas Tancredo Neves com Presidente Nasser, no Jardim América em Vilhena.

Segundo relatos do condutor de uma picape Strada, ele seguia pela Tancredo Neves, sentido Prefeitura Municipal, quando avançou a preferencial e acabou atingindo a condutora de uma motoneta Honda Biz, que seguia pela Presidente Nasser, sentido Perimetral.

Na queda, a mulher sofreu escoriações em uma das pernas e foi conduzida ao hospital por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

Os envolvidos entraram em acordo ainda no local e o condutor da picape removeu a motocicleta da vítima para manutenção, não sendo necessária a presença da perícia técnica.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia