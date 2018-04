Dono da Havan apresenta detalhes acerca da loja em Vilhena

O líder do grupo Havan, Luciano Hang, apresentou nessa semana os detalhes do projeto da unidade da loja em Vilhena que será inaugurada ainda neste ano.

De acordo com o proprietário da empresa, a unidade terá uma diferença na estrutura em relação à de Cacoal, recém inaugurada no Estado: a loja não terá dois pisos porque o grupo constatou que seus clientes preferem entrar na loja sem enfrentar escadas (mesmo sendo automatizadas).

Ainda, de acordo com o empresário, todas as lojas do grupo estão sendo construídas nesta mesma configuração, fato que gera mais conforto e comodidade aos clientes. Luciano Hang explica que o tamanho da unidade vilhenense se enquadra entre as maiores do país.

E A ESTÁTUA?

Questionado acerca de um boato que estava circulando no município sobre a possibilidade de não haver a estátua da liberdade, principal ícone de identificação das lojas Havan, Luciano Hang foi enfático ao desmentir a história. “A loja terá estátua da liberdade assim como as outras. Será uma loja linda e maravilhosa”, garantiu.

Autor: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação