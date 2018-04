Ex-vice prefeito de Vilhena é acusado de tentar atropelar funcionário de banco para evitar apreensão de veículo

Na manhã desta terça-feira, 03, o ex-vice prefeito de Vilhena, Jacier Rosa Dias, foi acusado de tentar atropelar um funcionário do Banco Bradesco, que se dirigiu até o Amazon Plaza Hotel, de sua propriedade, acompanhado de um oficial de justiça, a fim de dar cumprimento a um mandado de busca, apreensão e citação de um veículo.

Segundo o registro da ocorrência, assim que chegaram ao hotel, a vítima e o oficial de justiça de pronto localizaram o objeto da apreensão, um veículo Ford New Ecosport, porém, assim que Jacier foi cientificado da ordem, sua esposa tentou ludibriar o cumprimento, tentando sair do local com o carro.

No entanto, o funcionário do banco, que guardava no estacionamento, a informou sobre a impossibilidade de retirar o veículo do local, mas esta trancou o automóvel e novamente passou as chaves para Jacier, que entrou neste e saiu patinando ao ponto de causar marcas de pneus no solo, quase atropelando o representante da agência, que se colocou na frente, a fim de impedir a saída do ex-vice prefeito.

Após quase atropelar a vítima, que teve que saltar de lado para não ser atingido, Jacier saiu em alta velocidade pela Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, colocando em risco transeuntes e motoristas que passavam pelo via.

Diante dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar de Trânsito (P-Tran) foi acionada e conduziu as partes envolvidas até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia