Jovens são detidos em posse de simulacro e facão após ameaçarem transeunte

Os fatos se deram no início da madrugada desta terça-feira, 03, após um homem acionar uma guarnição da Polícia Militar e informá-la que havia sido ameaçado por dois jovens armados com um revólver e um facão, enquanto caminhava pela rua, próxima a fundação Donadon, localizada no setor 22 de Vilhena.

Segundo a vítima, os jovens se aproximaram em um veículo de cor prata e lhe ameaçaram com as referidas armas, fugindo sem levar nada.

Em diligências pela cidade, os militares localizaram um veículo com as mesmas características do usado pelos infratores, estacionado em frente uma tabacaria, localizada na Avenida Capitão Castro, no Centro.

Em revista ao referido veículo, foram encontrados em seu interior, um facão e um simulacro de arma de fogo, também idênticos aos descritos pela vítima.

Já os suspeitos, de 18 e 20 anos, alegaram que agiram de tal forma com a vítima, porque este havia passado várias vezes em frente a residência da namorada de um deles, levantando suspeita, principalmente pelo horário.

Ainda segundo os jovens, diante da atitude da vítima, decidiram abordá-la e verificar se estava armado e quais eram suas intenções.

A vítima por sua vez, não quis se identificar e nem denunciar os jovens pela ação, porém, os mesmo foram conduzidos a delegacia, devido estarem em posse de um simulacro de arma, que é proibido por lei.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia