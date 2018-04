PRF promove “Comando de Saúde” em prol dos motoristas profissionais de carga

Nesta terça-feira, 3, entre 08h00 e 17h00, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, em Vilhena/RO, um Comando de Saúde Preventivo direcionado aos motoristas profissionais de carga, contando em tal ação com o auxílio de colaboradores do SEST-SENAT daquele município.

O referido comando, que aconteceu em um posto de combustível localizado no entroncamento das BRs 174 e 364, teve a finalidade de avaliar a saúde dos caminhoneiros abordados e conscientizá-los sobre a extrema relevância de que checagens semelhantes sejam feitas de modo rotineiro.

Em virtude da urgência no cumprimento dos prazos de entregas das mercadorias em um país no qual esse tipo de serviço é predominantemente feito pela via terrestre, raramente o caminhoneiro tem a oportunidade de manter os cuidados pessoais inerentes à sua saúde e ao seu bem estar, o que prejudica a qualidade de vida e pode colocar em risco a segurança viária.

Durante a mencionada ação, 60 motoristas profissionais foram abordados aleatoriamente e, após aceitação voluntária, submetidos a exames clínicos e questionários, avaliando-se seus atuais quadros clínicos e realizando o devido encaminhamento a uma unidade hospitalar, caso necessário.

Fonte: PRF/Assessoria

Fotos: PRF-Divulgação