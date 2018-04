Princípio de incêndio é registrado em Hotel no Centro de Vilhena

Um princípio de incêndio foi registrado na manhã desta terça-feira, 03, no Hotel Portinari, que fica localizado na Avenida Major Amarante, no Centro de Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do site no local, um dos aquecedores que fica localizado no terraço do prédio estava em chamas e um dos funcionários ao perceber o fogo, acionou o Corpo de Bombeiros.

Uma Unidade de Combate a Incêndio e uma Unidade de Resgate estiveram no local e controlaram a situação. De acordo com sargento André Souza, o princípio de incêndio teria sido causado na parte elétrica de um dos aquecedores, mas o fogo foi controlado apenas com uso de extintores.

