SERIE D: Barcelona faz estreia em casa contra Independente-PA; veja adversários e confrontos

A Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na última segunda-feira (02/04) a tabela da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro 2018.

A competição inicia no dia 21 de abril, porém os clubes da região Norte entram em campo no domingo, 22 de abril.

O Índio do Norte será um dos representantes de Rondônia na competição e está no grupo A2, com Plácido de Castro- AC, Santos-AP e o Independente-PA.

O Barcelona vai estrear em casa contra o Independente-PA. A partida será no dia 22, no estádio Arnaldo Lopes Martins, o “Portal da Amazônia”. Na segunda rodada o Catalão Vilhenense enfrenta o Santos-AP, em Amapá.

Na terceira rodada a equipe joga em casa contra o Plácido de Castro–AC e na quarta rodada, eles voltam a se enfrentar, mas dessa vez em Rio Branco.

Na quinta rodada o Índio do Norte enfrenta novamente o Santos-AP, no Portal da Amazônia e na sexta rodada o time vai até o Pará, onde enfrenta o Independente.

Na primeira fase da Série D, os 68 times participantes foram divididos em 17 grupos. Depois de seis rodadas, com jogos em turno e returno, se classificam para a segunda fase 32 clubes: os 17 primeiros colocados de cada grupo e os 15 melhores segundos colocados.

Confira os jogos do São Raimundo na primeira fase

1ª rodada

Barcelona x Independente-PA

2ª rodada

Santos-AP x Barcelona

3ª rodada

Barcelona x Plácido de Castro-AC

4ª rodada

Plácido de Castro-AC x Barcelona

5ª rodada

Barcelona x Santos-AP

6ª rodada

Independente-PA x Barcelona

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia