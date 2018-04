Time da AVV fica entre os primeiros colocados na 5ª Copa AVB

Na 5ª Copa AVB, realizada nos dias 30 e 31 de março e 1° de abril, Vilhena foi representada pelo time da Associação Vilhenense de Voleibol (AVV), que na somatória geral ficou em terceiro lugar da competição.

A copa teve a participação de 13 equipes, sendo nove equipes masculinas e quatro femininas. Já a competição, teve um grande naipe de jogadores vindos de vários estados, entre eles, Paraná, São Paulo, Acre, Amazonas e Rondônia. Boas partes dos atletas participam da Super Liga e vieram para reforçar as equipes participantes deste campeonato.

O time masculino da AVV teve o reforço do atleta Kaio Ribeiro, considerado hoje uma promessa do Voleibol Brasileiro. Kaio, como é conhecido, é uma das revelações da AVV. Ele começou na escolinha e passou por todas as etapas. O atleta já jogou pela seleção brasileira sub-19, sub 21 e sub 23, sendo eleito em 2015, o melhor atleta do mundial sub 19 na Argentina. Atualmente, está jogando Pela COPEL TELECON de Maringá, no Paraná.

De acordo com informações da equipe técnica que acompanhou os jogadores, os atletas da AVV realizaram uma fantástica campanha ganhando todos os jogos de 2 x 0, perdendo apenas a semifinal de 2 x 1 para equipe de Porto Velho (Fomiagi), que foi campeã da competição.

O projeto da AVV tem como parceiros CMDCA, prefeitura de Vilhena. UNIMED Vilhena. Atmus academia. Internet 5.8 é desafio contabilidade.

Fonte: Assessoria