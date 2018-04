UNIR divulga concurso público para professores em vários campi

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) anuncia o concurso público destinado ao provimento do cargo de Professor de Magistério Superior.

Há 27 vagas distribuídas nos Campi de Cacoal; Porto Velho; Presidente Médici; Rolim de Moura e Vilhena, sendo que desse total há oportunidades reservadas para pessoas que se enquadram nos perfis especificados no edital disponível em nosso site.

Os Departamentos detentores das vagas são: Direito; Engenharia de Produção; Línguas Estrangeiras; Ciência da Computação; Educação; Engenharia Civil; Medicina; Engenharia de Pesca; Zootecnia; Educação do Campo; Medicina Veterinária; Administração e Estudos Linguísticos e Literários (DELL).

As vagas são para as seguintes Áreas – Subáreas: Direito – Direto Público e Privado (2); Engenharia de Produção (1); Letras – Línguas Estrangeiras Modernas (1); Ciência da Computação (1); Educação – Psicologia da Educação (1); Engenharia Civil – Construção Civil/ Materiais e Componentes de Construção/ Processos Construtivos/ Instalações Prediais (1); Medicina I, II e III – Ginecologia e Obstetrícia (1); Ecologia – Ecologia Teórica/ Ecologia de Ecossistemas/ Ecologia Aplicada (1); Química – Química Analística/ Química Orgânica (1); Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca – Recursos pesqueiros marinhos/ Avaliação de estoque pesqueiros marinhos/ Exploração pesqueira marinha/ Manejo e conservação de recursos pesqueiros marinhos/ Recursos pesqueiros de águas interiores/ validação de estoques pesqueiros de águas interiores/ Exploração pesqueira de águas interiores/ Manejo e conservação de recursos pesqueiros de águas interiores/ Engenharia de pesca (2); Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca – Aquicultura/ Piscicultura/ Engenharia de pesca (1); Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca – Recursos pesqueiros marinhos/ Avaliação de estoque pesqueiros marinhos/ Exploração pesqueira marinha/ Manejo e conservação de recursos pesqueiros marinhos/ Recursos pesqueiros de águas interiores/ Avaliação de estoques pesqueiros de águas interiores/ Exploração pesqueira de águas interiores/ Manejo e conservação de recursos pesqueiros de águas interiores/ Aquicultura/ Piscicultura/ Engenharia de pesca (1); Medicina Veterinária – Doenças infecciosas de animais/ Doenças parasitárias de animais/ Saúde animal programas sanitários/ Anatomia patológica animal/ Reprodução animal/ Ginecologia e andrologia animal/ Inseminação artificial animal/ Fisiopatologia da reprodução animal (1); Zootecnia – Genética e melhoramento dos animais domésticos/ Nutrição e alimentação animal/ Exigências nutricionais dos animais/ Avaliação de alimentos para animais/ Produção animal/ Criação de animais/ Manejo de animais/ Instalações para produção animal (1); Educação – Tópicos Específicos de Educação (1); Filosofia – Epistemologia (1); Medicina Veterinária – Clínica Veterinária (1); Medicina Veterinária – Clínica Cirúrgica Animal (1); Medicina Veterinária – Inspeção de Produtos de Origem Animal (1); Medicina Veterinária – Saúde Animal (1) Administração – Administração da Produção/ Administração Financeira (2); Educação – Ensino Aprendizagem/ Métodos e Técnicas de Ensino (1); Letras – Teoria Literária/ Literatura Brasileira/ Outras Literaturas Vernáculas (1) e Linguística, Letras e Artes – Teoria e Análise Linguística/ Língua Portuguesa (1).

Todas as vagas listadas exigem que os candidatos tenham titulação de Doutor, para atuação em regime de dedicação exclusiva, com remunerações entre R$ 2.236,29 a R$ 9.570,41.

Pela internet no site da UNIR, as inscrições serão recebidas a partir das 8h00 do dia 4 de abril de 2018 até o dia 13 do mesmo mês e ano. Não será cobrada taxa de participação.

A classificação será mediante Prova Escrita prevista para o dia 28 de maio de 2018, prova didática e de títulos. Este concurso terá validade de um ano, contado a partir de sua homologação, conforme o edital em nosso site disponível para consulta.

