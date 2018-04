Advogado Marcos Pereira confirma pré-candidatura ao Governo pelo PPS

O advogado Marcos Pereira será o pré-candidato ao Governo de Rondônia pelo Partido Popular Socialista (PPS). O anúncio foi feito pelo próprio candidato durante entrevista a sites da capital. Marcos aceitou o convite do diretório regional dos socialistas e vem firme para a disputa e no seu projeto de modernização administrativa com ênfase a geração de emprego e renda.

Marcos se popularizou muito nos últimos meses por sua coragem, e por seu projeto governamental baseado na meritocracia. Feliz na sigla, ele não poupou elogios à legenda política: “o PPS é mais que um partido”. O advogado considera que os recentes acontecimentos políticos é um momento único para que a população dê um basta aos representantes corruptos através da escolha de pessoas comprometidas com a ética, e o desenvolvimento.

“Está em nossas mãos, na vontade e determinação de cada um de nós, a chance de provocar situações históricas e significativas para todos os rondonienses. Hoje o País experimenta uma situação incômoda, através da crise que se instalou nos três poderes e que colocou instituições de respeito em xeque quanto à sua credibilidade”, disse ele.

A mudança, segundo ele, deve começar pelo povo. “É preciso que cidadãos e cidadãs honestos e preocupados com o futuro tenham disposição para se doar, lutar pelo bem estar coletivo e pelo resgate do orgulho nacional. É preciso enfrentar políticos de má índole em seu ambiente. É preciso que uma nova geração de políticos comece a se formar, reformulando conceitos antiquados, individualistas e desonestos”, disse.

Ao finalizar, o candidato disse que entra para o PPS para fazer a diferença porque o a legenda permite e está aberta a essas mudanças. “Nós vamos formar uma instituição com alcance social, que preste serviço, que interceda pelos interesses comunitários e que tenha orgulho daqueles eleitos sob sua bandeira. O Partido Popular Socialista em Rondônia não será mais uma sigla. Será a trincheira dos que pretendem praticar a política honesta e de resultados. A força para transformar o pensar e agir politico estadual extrairemos do povo, porque é em nome do povo e para o povo que todo poder deve ser exercido”.

Autor e foto: Assessoria