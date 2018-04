Agricultor é encontrado morto com as mãos amarradas para trás

O agricultor Josias Frederico Crispim, de 53 anos, foi encontrado morto nesta terça-feira (3) em uma propriedade rural localizada no Lote 15 do Km-42 na RO-257, no assentamento Migrante, no município de Ariquemes.

De acordo com a polícia, um vizinho da vítima contou que foi até o sítio de Josias para conversar sobre a colocação de cerâmica na residência da vítima e não encontrou o amigo em casa.

Ele sentiu um forte odor nas proximidades e acabou encontrando o corpo do agricultor totalmente despido, em avançado estado de decomposição, com as mãos amarradas para trás e com uma camisa enrolada ao redor do pescoço do homem dentro de uma vala em meio a uma plantação de mandioca.

Agricultores da região disseram aos policiais que Josias chegou ao assentamento em 1992, quando as terras ainda estavam sendo distribuídas e nestes 26 anos, permaneceu no lote 15 melhorando a sua residência e aumentando sua criação de galinhas.

Eles disseram ainda que Josias era uma pessoa trabalhadora, que morava sozinho e que não tinha desavença com nenhum morador da região. Foi constatado que a residência da vítima não foi revirada e amigos relataram que apenas a moto da vítima não foi encontrada.

A vítima provavelmente foi morta no último final de semana, mas nenhum morador das imediações viu movimentação estranha ou escutou algo como gritos ou estampidos.

Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Vida já investigam o caso.

Fonte: Comando190

Foto: Divulgação