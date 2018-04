ATUALIZADA: condutor de automóvel morre ao bater em carreta na BR-435, próximo a Cerejeiras

O acidente aconteceu por volta das 14h50 desta quarta-feira, 4, na BR-435, Km 104 -local conhecido por morro do “Jacamim”, próximo a Cerejeiras.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, Ailton Miguel de Lima Júnior, de 37 anos, dirigia um carro Fiat Palio com placas de Rolim de Moura, e trafegava sentido Cerejeiras, quando colidiu com uma carreta.

No impacto, o carro ficou praticamente destruído. O motorista ficou preso às ferragens e foi preciso que o Corpo de Bombeiros usasse o desencarcerador.

A vítima foi socorrida com vida ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia