Barcelona confirma saída de gerente de futebol

A diretoria do Barcelona confirmou nesta quarta-feira, 04, o desligamento do gerente de futebol Adriano Ferreira. A informação foi confirmada pelo presidente do clube, José Luiz Pereira.



Adriano Ferreira foi o responsável pela montagem do elenco para a disputa do Campeonato Rondoniense e se desliga do cargo após quatro meses de trabalho.



No comunicado, o presidente do Barcelona agradeceu os serviços prestados pelo profissional ao clube.



O Barcelona retorna a campo no sábado, às 20h00 (horário de Rondônia), diante do Rondoniense no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

Texto: Futebol do Norte

Foto: Extra de Rondônia