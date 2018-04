Daniel Pereira toma posse nesta sexta; cerimônia será restrita a secretários e imprensa

O vice-governador Daniel Pereira (PSB), deve tomar posse nesta sexta-feira, 6. De acordo com programação já pré-estabelecida, após a leitura da carta de renúncia do governador Confúcio Aires Moura (MDB), ser lida nesta quinta no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Segundo divulgou em vídeo na sua página no Facebook, Confúcio Moura, protocolou a carta renunciando o mandato nesta quarta-feira, 4, sendo que será lida em plenário amanhã quinta-feira, 5.

Contudo, na sexta-feira, 6, em cerimônia simples, apenas com a presença de secretários e imprensa, Daniel deverá tomar posse como governador do Estado de Rondônia.

Lembrando, que Daniel Pereira, vai assumir o Estado com duas classes de servidores em greve, da Educação e do Idaron. Pereira vai ter que fazer malabarismo para negociar com os grevistas, já que após o dia 6 do corrente, é proibido qualquer tipo de aumento salarial, devido as eleições.

Daniel é oriundo do Cone Sul, morou por muitos anos no município de Cerejeiras, e por motivos politicos está residindo em Porto Velho. Daniel ocupou diversos cargos públicos, sendo eleito vereador por Cerejeiras, deputado estadual e vice na chapa de Confúcio Moura.

Daniel falou ao Extra que têm boas ideias para colocar em prática. “Porém, há de se lembrar de que serão apenas nove meses de governo. Entretanto, o que está dando certo não irá mexer”, enfatizou Pereira.

