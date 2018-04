Deputada comemora liberação de emenda para aquisição de Patrulha Mecanizada para Colorado

Com a sensação de mais um dever cumprido, a deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) comemorou nesta terça-feira, 03 de abril, a liberação da emenda no valor de R$ 712 mil reais destinados para atender a cidade de Colorado do Oeste.

A parlamentar esteve em reunião com o secretário de estado de planejamento, George Braga e foi informada que o orçamento já se encontra na conta da prefeitura. Agora cabe ao município realizar a aquisição da patrulha mecanizada para atender a população em geral.

Porém, Rosangela destacou que as comemorações estão apenas começando. Segundo o secretário, na próxima quinta-feira, 05 de abril, será liberado o valor de R$ 300 mil reais, também para atender o município de Colorado. Dessa vez, a área contemplada será à saúde para aquisição de medicamentos e materiais pensos que serão destinados ao Hospital municipal.

A deputada continua essa semana na capital, participando das sessões na Casa Legislativa e na oportunidade conta que na próxima semana, será assinado o convênio para liberação de mais uma emenda. A emenda será para atender a APAE do município que será contemplada com um moderno ônibus, adaptado e confortável para atender os alunos especiais.

“Fico muito feliz quando vejo meus compromissos com a população, sendo executados. É muita gratidão saber que estou honrando com trabalho e responsabilidade o cargo que me escolheram para representa-los na ALE. Aos poucos vamos melhorando nossa região em todos os lados ”, finalizou.

Autor e foto: assessoria