Em rede social, Confúcio chora e confirma renúncia na próxima sexta; vídeo

Na manhã desta quarta-feira, 4, o governador do Estado de Rondônia Confúcio Aires Moura (MDB), usou sua página no Facebook para falar sobre sua renúncia programada para próxima sexta-feira, 6.

De acordo com Confúcio, está no comando do Estado há exatos sete anos e três meses, e os governantes tem o dia para entrar e o dia para sair e assim sempre será.

O governador continua sua fala, dizendo que tem até o fim do ano para completar seu governo, mas optou pela renúncia na próxima sexta-feira, 6, e ressalta que fica no MDB.

Confúcio afirma que apresentará a carta de renúncia na quinta-feira, 5, na Assembleia Legislativa, com data para saída na sexta.

No final de seu pronunciamento, Confúcio chorou e disse que vai a luta em mais uma campanha, só não confirmou se será candidato ao senado ou se vai apoiar alguém.

Veja o pronunciamento do governador (Clique aqui)

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia