Força Tática recupera em Vilhena, produtos furtados de loja em Cerejeiras

Após ter conhecimento de que um indivíduo flagrado por um sistema de monitoramento, furtando uma loja em Cerejeiras, no último domingo, 01, reside em Vilhena, uma guarnição da Força Tática se deslocou até o endereço do infrator, por volta das 15h00 de terça-feira, 03, onde localizou diversos objetos de propriedade da empresa.

Segundo o registro da ocorrência, na residência do infrator, localizada na Rua 808, no Bairro Alto Alegre, os militares foram recebidos por sua mãe, que permitiu a realização de uma revista no local, através da qual foram localizados dentro do quarto do suspeito, de 45 anos, vários objetos, que de pronto, foram identificados pela vítima que acompanhou as buscas.

Na residência também estava o irmão do suspeito, de 37 anos, que a princípio alegou não ter tido envolvimento no caso, porém, após serem encontradas algumas peças de propriedade da loja em seu guarda roupas, o homem acabou confessando que havia comprado do infrator, pelo valor de R$ 100,00.

Quanto sua participação no furto, o indivíduo continuou negando, no entanto, confessou que no dia do crime tinha ido com seu irmão para Cerejeiras, onde o deixou em frente uma loja e foi para uma festa sozinha, só o vendo novamente, na segunda-feira, 02, quando o infrator retornou para casa.

Devido no quarto do irmão do autor do crime, também ter sido localizado uma munição calibre .40, de uso restrito e deflagrada, o mesmo, que também foi flagrado pelo sistema de segurança, em frente a loja no dia do furto, foi conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso. O autor do crime não foi preso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia