Homem tem motocicleta roubada por indivíduo armado na saída do trabalho

O roubo ocorreu por volta das 21h00 de terça-feira, 03, na Rua Acre, no Setor Industrial de Vilhena, onde um homem de 38 anos foi abordado por um indivíduo armado, que levou sua motocicleta Honda Bros ESDD de cor preta.

Segundo relatos da vítima, assim que saiu do estabelecimento onde trabalha, foi abordada por um indivíduo mascarado, que lhe apontou uma arma de fogo e pediu para que lhe entregasse a motocicleta e permanecesse de costas.

Após o agente evadir-se tomando rumo ignorado, a vítima acionou a Polícia Militar, que realizou diligências, mas não obteve êxito em localizar o infrator.

Se alguém tiver alguma informação que possa levar ao paradeiro do veículo de placa OHR-6812, pode entrar em contato diretamente com a Polícia Militar através do 190.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Meramente Ilustrativa