PF e PRF apreendem passageiro de taxi transportando três quilos de pasta base de cocaína

Na noite de terça-feira, 3, a Polícia Federal (PF) realizou barreira de rotina na BR-364 no intuito de reprimir o tráfico de drogas, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Durante a fiscalização foi abordado um táxi vindo do município de Rio Branco/AC, trazendo um passageiro natural de Cruzeiro do Sul/AC, que demonstrou bastante nervosismo no momento da ação policial.

Após revista minuciosa, foi encontrada uma mala no veículo e logo identificado um fundo falso ao redor, recoberto por borra de café para tentar camuflar o odor da droga. Na bagagem havia certa quantidade de substância amarelada, de aspecto semelhante a pasta base de cocaína.

Na sequência, o indivíduo foi conduzido a sede da Polícia Federal em RO, onde constatou-se que se tratava de aproximadamente 3kg de pasta base de cocaína e durante interrogatório, o transportador confessou o crime e disse que o destino do entorpecente seria o nordeste.

Após os procedimentos de rotina, o flagranteado foi encaminhado ao sistema prisional estadual e responderá pelo crime de tráfico de drogas.

Fonte e Fotos: PF/PRF/Assessoria