Prefeita anuncia empenho de R$ 10 milhões para pavimentação asfáltica

A prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (MDB) assinou na manhã desta quarta-feira, 3, convênio na ordem de R$ 10 milhões para pavimentação asfáltica que será executada em parceria com o governo do estado. O empenho foi assinado pelo Governador Confúcio Moura (MDB) como último ato do seu mandato ao município de Vilhena.

O convênio inicialmente era de R$ 30 milhões prometido pelo Governador, entretanto por questões de ordem orçamentária o executivo estadual autorizou o convênio com o valor de R$ 10 milhões, sendo que na primeira fase, R$ 1.3 milhão será liberado para que a obra seja iniciada neste ano e concluída em 2019. O convênio conta com R$ 1.4 milhão de contrapartida do Município de Vilhena.

A prefeita agradeceu o governador e disse que o recurso será alocado para pavimentação do bairro Cristo Rei. “Muito embora a meta tenha sido reduzida, mantivemos o compromisso com a comunidade. Gostaria de agradecer aos servidores envolvidos no projeto que não mediram esforços em busca de sua aprovação. Está é uma vitória de todos”, comemorou Rosani Donadon.

De acordo com os técnicos do Município, este valor garantido pela prefeita será suficiente para executar cerca de 13 km de asfalto, que serão conectados ao programa Pró-transporte, o qual também conta com pavimentação nas ruas e avenidas do Município.

PAVIMENTAÇÃO

De acordo com calendário da prefeitura, ainda neste ano serão licitados contratos para pavimentação da 1° de maio, bairro Embratel, Avenidas Rondônia, Rio Grande do Norte, todas as vias que descem sentido Rua Jandaia, no Cristo Rei, além de vias dos Setores 8 e 9 e Tancredo Neves.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação