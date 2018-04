Secretaria de Agricultura realiza ações de recuperação na área rural de Vilhena

A Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI) está realizando a recuperação de duas estradas vicinais na área rural de Vilhena.

Uma frente de trabalho faz o serviço de recuperação da Linha 125, localidade da Associação 3 Corações, e outra equipe concentra o trabalho na Linha Rio Vermelho, antigo acesso à Colorado do Oeste, onde fica a Associação 7 de setembro.

De acordo com o titular da SEMAGRI, Rogério Henrique, a depender da ausência das chuvas, o serviço deve ser concluído até a próxima sexta-feira, dia 6. “O trabalho que está sendo feito nessas regiões atende ao pedido dos produtores rurais e ao longo do ano outras localidades da área rural do município devem receber a mesma atenção”, explica.

A ação recuperação, que vai garantir melhores condições de trafegabilidade para que produtores possam escoar suas produções, é feito com equipamentos e servidores da própria Secretaria de Agricultura.

Rogério explicou que a determinação da prefeita Rosani Donadon, é de priorizar ações ligadas aos produtores rurais. “A prefeita Rosani solicitou atenção especial para manter a boa trafegabilidade das estradas e assim dar melhores condições de vida ao homem do campo”, garantiu o titular da Semagri.

