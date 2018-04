Vilhenense confirma dispensas e contrata dois reforços para o 2º turno

A diretoria do Vilhenense confirmou a chegada de dois reforços para a sequência do Campeonato Rondoniense Loterias Caixa 2018. São eles: o meia Roney e o goleiro Kaiky.

Com vaga garantida na fase semifinal do Estadual, a diretoria programou a contratação de um meia atacante e de um goleiro, antes do encerramento das inscrições, findadas com o início do 2º turno, como reza o regulamento. Os dois estão aptos a jogar pelo clube.

O meia atacante Francisco Roney Vidal da Silva, 25 anos, atuou por; Pacatuba, Horizonte e saudoso clube Ferroviário (todos do Ceará). Nesse último ele conseguiu acesso a Série A do Cearense. “Estou feliz em vir para Rondônia. O futebol aqui é muito promissor, espero conseguir meus objetivos”, disse o atleta.

Kaiky Messias Bernardo, goleiro de 24 anos e 1,93 de altura, atuou pelo Uberaba e foi campeão da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro pelo Ipatinga no ano passado.

Apesar das contratações, três jogadores deixaram o clube. São eles, o lateral esquerdo, Willam Santos, o goleiro Rodolfo, e o lateral direito Fiuza.

As dispensas vieram depois de algumas conversas entre jogadores e presidência, que optou pela saída do trio. “Houve algumas divergências de ideias entre atletas e comissão técnica. Algumas declarações por parte dos atletas também pesaram na nossa decisão. Foi tudo acertado financeiramente e achamos certo a dispensa”, disse o presidente do clube, Waldir Kurtz.

O Vilhenense retorna a campo no sábado diante do Ji-Paraná no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

Texto: Assessoria

Foto: Extra de Rondônia