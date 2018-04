Acadêmicos de jornalismo realizam reunião com vereadores para pedir apoio e evitar à transferência do curso

Na manhã desta quinta-feira, 05, alguns alunos da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) se reuniram na Câmara de Vereadores, atualmente situada na Avenida Jô Sato no Hotel Caiman, para pedir o apoio dos vereadores e evitar que ocorra a transferência do curso de jornalismo para Porto Velho.

Na ocasião os vereadores Samir Ali, Adilson Oliveira, Ronildo Macedo, Wilson Tabalipa e Rafael Maziero os receberam e firmaram parceria, alegando abraçarem a causa e sair em defensa da permanência do curso, pois de acordo com os edis há uma grande demanda desses profissionais no município, inclusive o próximo concurso da Câmara dará maior espaço aos atuantes na comunicação.

Durante a reunião ficou estabelecido que na próxima semana o vereador Samir Ali juntamente com um acadêmico do curso irá procurar o reitor em Porto velho para estabelecer um diálogo, caso o primeiro contato não surta efeito será realizada uma audiência juntamente com membros do Ministério Público (MP) para definirem uma solução satisfatória a comunidade universitária.

Todos os vereadores se prontificaram a dar suporte aos acadêmicos, e afirmaram que irão articular-se com representantes políticos de todo o Estado para que o curso permaneça em Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia