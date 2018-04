Caminhonete com placas de Goiânia e com registro de furto é apreendida em propriedade Rural de Vilhena

No final da tarde de quarta-feira, 04, uma guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), que realizava diligências pela Avenida Perimetral, que da acesso a Farinheira, próximo a chácara do Melki, zona Rural de Vilhena, localizou em uma propriedade particular, uma caminhonete MMC L200 de cor preta, com placas PQB-8990 de Goiânia, que possuía registro de furto.

Segundo a ocorrência, durante o patrulhamento de rotina, um motociclista apreendeu fuga ao avistar a guarnição, desobedecendo às ordens de parada e praticando direção perigosa, colocando em risco a própria vida.

Ao perceber que não conseguiria escapar dos militares, o homem, de 40 anos, embrenhou-se na vegetação com o veículo, o que causou sua queda, porém, mesmo assim este não se rendeu e deu continuidade à fuga a pé, sendo capturado pouco tempo depois.

Quando questionado sobre os motivos que o levaram a fugir, o suspeito, que não portava nada ilícito, relatou que era devido o licenciamento da motocicleta estar atrasado, mas ao relatar também, que residia na cidade e possuía duas propriedades na referida linha, os fatos levantaram a suspeita dos militares, que decidiram checar as informações, pois alguém com três propriedades não possuir condições de quitar o imposto de um veículo, não é comum.

Em uma das chácaras informadas pelo agente como sendo sua, que aparentava estar abandonada, nada foi encontrado, no entanto, na segunda propriedade, foi localizada a caminhonete a cima citada e três cartuchos calibre 16 da marca CBC.

Como as chaves do veículo se encontravam na casa do infrator, localizada na cidade, no Bairro Bodanese, a guarnição se dirigiu ao imóvel juntamente com o proprietário, mas foram necessárias buscas no local, devido o agente ter se negado a entregar o objeto, que foi encontrado juntamente com os documentos da caminhonete em uma caixa em cima de um guarda roupas.

Após a localização das chaves, o infrator foi entregue na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) juntamente com as munições apreendidas e a guarnição retornou até a propriedade rural para buscar o automóvel, que também foi apresentado na unidade.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia