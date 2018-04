CORUMBIARA: burocracia em processo licitatório deixa alunos sem transporte escolar durante semanas de provas

O Extra de Rondônia recebeu informações de que moradores das linhas Perobal, Santa Ana, Vitória da União e da Rodovia do Boi, que estudam na escola Marechal Rondon, na zona Rural de Corumbiara, estão sem transporte escolar há mais de um mês por burocracias em um processo licitatório aberto pela Prefeitura Municipal, referente a contratação de uma empresa que realize os trabalhos.

Segundo os pais e alunos, a falta de transporte tem prejudicado as semanas de provas, pois muitos acabam perdendo as mesmas e outros precisam se alojar em residências de amigos ou parentes na cidade para conseguir chegar à escola.

O reportagem do site entrou em contato com o responsável pela empresa coloradense Manancial Transportes LTDA, que realizava os trabalhos, e este relatou que após o vencimento do contrato, outra licitação foi aberta e sua empresa acabou perdendo para a Engeservice Engenharia Comércio e Serviços LTDA, de Porto Velho.

Porém, ao perceber que a empresa ganhadora não havia preenchido alguns requisítos fundamentais, que burocraticamente a excluiria da competição, como a não realização de visita técnica obrigatória para conhecer os serviços ofertados e não constar no CNPJ o critério de atividade no transporte, a empresa coloradense entrou com recurso, o que atrasou ainda mais os trâmites.

Por fim, a Engeservice ganhou novamente o processo, perdendo apenas uma linha para a Manancial.

Em contato com o prefeito do município, Laércio Marchini (PDT), este enviou para a redação um documento que relata os trâmites da licitação e afirma que as duas empresas têm até sexta-feira, 06, para apresentarem a documentação pós-recurso e que no máximo até o dia 15 do mês corrente, o transporte estará funcionando normalmente.

Quanto ao processo já ter sido encerrado no sistema dando ganho de recurso para a Engeservice mesmo sem a apresentação da documentação oficial final, ao ganho na primeira análise do processo sem o preenchimento de alguns critérios obrigatórios e quanto a constar em documento oficial, que não havia manifestação contrária ao edital no ato da inscrição, que foi comprovado em recurso que havia, o prefeito ainda não se pronunciou.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia