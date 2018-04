De virada, VEC bate o Real Ariquemes por 2 a 1

O VEC venceu na noite desta quinta-feira, 5, o Real Ariquemes por 2 a 1 no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena, em jogo que abriu a segunda rodada do segundo turno do Campeonato Rondoniense Loterias Caixa 2018.

O Real Ariquemes abriu o placar com Giovane Cunha, mas o VEC chegou ao empate com Wanderson (contra) e a vitória com gol de Thiaguinho.

Com o resultado, o VEC se reabilitou após derrota na estreia e divide a liderança do segundo turno juntamente com o Guajará, Rondoniense e Real Ariquemes, todos com três pontos.

Na próxima rodada, o Real Ariquemes retorna a campo na quarta-feira o Rondoniense no estádio Gentil Valério, em Ariquemes. Já o VEC enfrenta no mesmo dia o Ji-Paraná no estádio Biancão, em Ji-Paraná.

O Jogo – VEC e Real Ariquemes iniciaram a partida em ritmo acelerado em busca do gol, porém falharam nas finalizações. A partir dos 20 minutos, as duas equipes passaram a administrar o resultado.

Aos 46’, o Real Ariquemes conseguiu chegar com perigo. Maycon fez jogada e bateu cruzado para Matheus que perdeu um gol incrível. No minuto seguinte, após cobrança de escanteio, o VEC chegou a marcar com Júnior Porto, mas o árbitro Fledes Rodrigues Santos assinalou irregularidade no lance e o gol foi anulado.

Na volta do intervalo, o VEC tentou pressionar os visitantes em seu campo de defesa. Porém quem abriu o placar foi o Real Ariquemes. Aos 13’, Alex finalizou forte a bola na trave e a bola sobrou para Giovane Cunha que finalizou para o fundo das redes.

Apesar da vantagem no placar, o Real Ariquemes não conseguiu manter a vantagem obtida. Aos 16 minutos, após levantamento na área, Wanderson tentou cortar e cabeceou, marcando contra. No minuto seguinte, Thiaguinho finalizou forte de fora da área para colocar o Lobo do Cerrado em vantagem.

Após os gols sofridos, o Real Ariquemes ainda tentava se organizar em campo e passou a explorar as bolas aéreas. Já o VEC passou a buscou os contra-ataques, porém sem êxito. Nos minutos finais, os jogadores do Lobo do Cerrado promoveram um cai cai em campo, buscando administrar o placar até o apito final do árbitro. Aos 49′, Maycon teve a chance de marcar, mas acabou desperdiçando a oportunidade.

Ficha Técnica

VEC 2 x 1 Real Ariquemes

Local: estádio Portal da Amazônia (em Vilhena-RO);

Data: 05/04/2018 (quinta-feira);

Árbitro: Fledes Rodrigues Santos;

Assistentes: Valdebranio da Silva e Sérgio Carlos Rodrigues; 4º árbitro: Jurandir Lico de Camargo;

Gols: Giovane Cunha aos 13′, Wanderson (contra) aos 16′ e Thiaguinho aos 17′ do 2º tempo;

Cartões amarelos: David, Jorge, Junior Porto e Thiaguinho (VEC); Felipe Sorbara (Real Ariquemes);

VEC

Railson; Jair, Jorge, Túlio e Adelson; Júnior Porto, Ugo (Renanzinho), Lucas César (Kastor) e David (Rafael); Thiaguinho e Marco Aurélio. Técnico: Geovanny Siqueira.

Real Ariquemes

Jeferson; Edson Pacujá, Leonardo (Wellves), Mário Paiva e Maycon; Wanderson, Felipe Sorbara, Valtinho e Alex; Matheus (Giovane Cunha) e Pretinho (Lucas Mendes). Técnico: Rafael Andrade.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida