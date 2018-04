Hipnóloga e especialista em PNL ministra palestra gratuita hoje à noite em Vilhena

A Hipnóloga e Trainer em PNL (Programação Neurolinguística), Mileine Vargas, do Rio Grande do Sul, ministrará uma palestra hoje à noite a partir das 19h30 em Vilhena. O evento com entrada gratuita é promovido pela Fundação Milton Campos e será realizado no auditório do Hotel Luiz Eduardo Rover, localizado na rua Francisco de Assis Tidre, nº 63, bairro Jardim Eldorado.

A palestra motivacional que traz como tema “Mulheres de atitude para um mundo melhor” promete um momento único para as participantes com atividades e discussões de incentivo para enfrentar os desafios diários através de soluções e dicas preciosas. Para descontrair o público e proporcionar um momento agradável às presentes haverá música ao vivo ao som de Gabi Schmadecke.

Sobre Milene Vargas

Mileine Vargas é Triner em PNL e Hipnóloga. Desenvolveu lideranças e atuou como gestora na área gráfica por quase 20 anos. Formada em Programação Neurolinguística pela Universidade da Califórnia, treinou pessoalmente com Anthony Robbins, Richard Bandler e Robert Dilts. É também a idealizadora do Programa de Desenvolvimento da Mulher e colunista na rádio Pampa.

Autor e foto: Assessoria