Mileine Vargas visita o Extra e conta sobre palestra que ministrará em Vilhena

Nesta quinta-feira, 05, visitou a redação do Extra de Rondônia a hipnóloga e trainer em programação neurolinguistica, Mileine Vargas, acompanhada da presidente do Partido Progressista (PP) Jaqueline Cassol, para divulgar a palestra motivacional que será realizada hoje a partir das 19h30 no auditório do Hotel Luiz Eduardo Rover, localizado na Rua Francisco de Assis Tidre, nº 63, Jardim Eldorado, Vilhena.

De acordo com a profissional “a palestra tem o propósito de chamar as pessoas para uma tomada de consciência em relação ao seu papel no mundo. Porque hoje é muito comum reclamarmos da situação financeira, de relacionamentos e do trabalho. Mas, é muito difícil ver as pessoas tomando atitudes para resolver seus problemas. Infelizmente, acaba sendo mais fácil reclamar e ficar na zona de conforto”.

“São diversos os desafios que a gente enfrenta na vida, e para isso precisamos de uma boa estrutura mental, além da inteligência emocional. Para isso, precisamos saber qual o nosso propósito no universo e nossa missão. Devemos entender para que estamos aqui, de que forma podemos tornar nossas vidas e quem sabe até a cidade mais colaborativa, esta é a nossa chamada para um despertar”, pontuou Mileine.

Mileine ainda explica que durante a palestra haverá alguns exercícios para acessar a autoconfiança interna, o que contribuirá muito para o dia a dia dos participantes.

Vargas encerra informando que a palestra será gratuita a população, sendo realizada através de uma parceria fechada entre a Fundação Milton Campos e a presidente do PP, Jaqueline Cassol.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia