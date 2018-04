PRF e Receita Federal apreendem grande quantidade de mercadoria em ônibus de turismo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Receita Federal do Brasil em trabalho conjunto, abordaram um ônibus de turismo, proveniente do município de Guajará-Mirim/RO, o qual estava carregado com diversos fardos de mercadorias sem documentação fiscal, configurando os crimes de contrabando e descaminho.

Na última quarta-feira, 4, aproximadamente às 21h00, foi apreendido o total de 15 volumes e entre as mercadorias retidas estavam brinquedos, roupas, isqueiros e desodorantes.

Os produtos estavam na posse de alguns passageiros, que foram orientados quanto ao cumprimento da cota e também quanto à proibição da destinação comercial das mercadorias, orientações que se encontram no site da Receita Federal.

Na sequência, as mercadorias foram levadas para a Delegacia da Receita Federal em Porto Velho/RO para providências.

Fonte e Foto: PRF/Assessoria